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Spor

Boluspor evinde Altay ile yenişemedi

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Altay ile 0-0 golsüz berabere kaldı.

AA30 Nisan 2023 Pazar 16:47 - Güncelleme:
Boluspor evinde Altay ile yenişemedi
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Spor Toto 1. Lig'in 35'inci haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kaldı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz

DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin, Tugay Kaçar, Bregu, Oulare (Dk. 72 Onur Ulaş), Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 46 Kayanba), Batuhan İşçiler, Burak Asan (Dk. 72 Balde), Berk Yıldız (Dk. 74 Abdurrahman Canlı), Posmac

ALTAY: Eren Karataş, Naderi, Eric Björkander, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü (Dk. 84 Sefa Özdemir), Kutay Yokuşlu, Salih Sarıkaya, Onur Efe (Dk. 66 Paixao), Arda Gezer (Dk. 66 Murat Berkan Demir), Deniz Kadah

SARI KART: Dk. 54 Kayanba, Dk. 90+3 Bregu (Dyorex Boluspor)

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