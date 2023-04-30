Boluspor evinde Altay ile yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 35'inci haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kaldı.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz
DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin, Tugay Kaçar, Bregu, Oulare (Dk. 72 Onur Ulaş), Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 46 Kayanba), Batuhan İşçiler, Burak Asan (Dk. 72 Balde), Berk Yıldız (Dk. 74 Abdurrahman Canlı), Posmac
ALTAY: Eren Karataş, Naderi, Eric Björkander, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü (Dk. 84 Sefa Özdemir), Kutay Yokuşlu, Salih Sarıkaya, Onur Efe (Dk. 66 Paixao), Arda Gezer (Dk. 66 Murat Berkan Demir), Deniz Kadah
SARI KART: Dk. 54 Kayanba, Dk. 90+3 Bregu (Dyorex Boluspor)