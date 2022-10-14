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Spor

Boluspor evinde farklı kazandı

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.

AA14 Ekim 2022 Cuma 22:57 - Güncelleme:
Boluspor evinde farklı kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 3 -0 yendi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Deniz Turgut, Cem Özbay

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Kayanba (Dk. 77 Arda Köksal), Bregu (Dk. 82 Melih Okutan), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Burak Asan), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 82 Balde), Bülent Cevahir (Dk. 90 Posmac)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Okan Derici, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Dk. 81 Bekir Turaç Böke), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu,

GOLLER: Dk. 40 Landel, Dk. 62 Kayanba, Dk. 90+1 Balde (Boluspor)

SARI KART: Dk. 22 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor), Dk. 54 Kayanba (Boluspor)

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