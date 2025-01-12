İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2025 Pazar / 13 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Boluspor evinde hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, sahasında Adanaspor ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Haber Merkezi12 Ocak 2025 Pazar 18:03 - Güncelleme:
Boluspor evinde hata yapmadı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, sahasında Adanaspor ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Jefferson, 43 ve 73. dakikalarda Daniel Avramovski kaydetti. Adanaspor'un tek golü 68. dakikada Bonke Innocent'ten geldi.

Konuk ekip Adanaspor'da Isaac Donkor, 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Boluspor ligde üst üste 2. galibiyetini alırken, Adanaspor 3 maç sonra mağlup oldu.

Ev sahibi ekip bu galibiyetin ardından puanını 28'e çıkardı. Adanaspor ise 15 puanla küme hattında kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, Iğdır FK ile karşılaşacak. Adanaspor ise Esenler Erokspor'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.