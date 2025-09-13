İSTANBUL 28°C / 20°C
Spor

Boluspor evinde hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta maçında Boluspor, sahasında Manisa FK'yi ağırladı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

HABER MERKEZİ13 Eylül 2025 Cumartesi 18:01 - Güncelleme:
Boluspor evinde hata yapmadı
Trendyol 1. Lig'in 5. hafta maçında Boluspor, sahasında Manisa FK'yi ağırladı.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri dakika 32'de Mario Balbudia ile 85. dakikada Florent Hasani kaydetti.

AYLAR SONRA İLK MAÇ

Boluspor, fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle şubat ayında müsabakalara kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu'nda ilk maçına çıktı.

Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 10'a yükseltti. Manisa FK, 5 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Manisa FK ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

