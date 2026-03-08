İSTANBUL 11°C / 6°C
Spor

Boluspor evinde Iğdır FK'yı geçti

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Arda Usluoğlu kaydetti.

8 Mart 2026 Pazar 18:27
Boluspor evinde Iğdır FK'yı geçti
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Elmas, Enes Biroğlu

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 46 Balburdia), Lima, Devran Şenyurt (Dk. 64 Onur Öztonga), Barış Alıcı (Dk. 90 Muhammed Bedirhan Açıkgöz), Lico, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed (Dk. 81 Altekin Çaylı)

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Tsunami, Fofana (Dk. 87 Ali Kaan Güneren), Bacuna, Loshaj (Dk. 64 Bruno), Ahmet Emin Engin (Dk. 71 Tunahan Ergül), Atakan Rıdvan Çankaya, Koita (Dk. 63 Oğuz Güçtekin), Gökcan Kaya, Ali Yaşar (Dk. 71 Mendes)

Goller: Dk. 17 ve 82 Arda Usluoğlu (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 68 Oğuz Güçtekin (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 32 Devran Şenyurt, Dk. 65 Barış Alıcı (Boluspor), Dk. 44 Fofana, Dk. 46 Bacuna (Alagöz Holding Iğdır FK)

