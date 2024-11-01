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Spor

Boluspor evinde rahat kazandı

Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Boluspor, evinde Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

1 Kasım 2024 Cuma 22:43 - Güncelleme:
Boluspor evinde rahat kazandı
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Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Boluspor, Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren goller 18. dakikada Paul Mukairu, 75. dakikada Berk Yıldız ve 90+7. dakikada Khouma Babacar'dan geldi

Ümraniyespor'da Tomislav Glumac, 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyetle birlikte Boluspor, puanını 18'e çıkartırken Ümraniyespor; 17 puanda kaldı.

Boluspor, bir sonraki maçında ligde Bandırma deplasmanına gidecek.

Ümraniyespor ise evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.

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