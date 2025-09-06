Boluspor evine dönüyor! Manisa FK maçı için izin çıktı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki Boluspor-Manisa FK karşılaşmasının, fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle şubat ayında müsabakalara kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu'nda yapılacağı açıklandı.

Boluspor Kulübünün açıklamasında karşılaşma için Bolu Valiliği İl Spor Güvenliği Kurulunun onay verdiği belirtilerek stadyumun kulübe tahsisi için Bolu Belediyesi'nden de gerekli izinlerin sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ilgili kurumlarla yürütülen görüşmelerin ardından stadyumun 5. hafta maçına yetiştirilmesinin planlandığı, 13 Eylül saat 16.00'da oynanacak Boluspor-Manisa FK mücadelesinin Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacağı kaydedildi.

Bolu Atatürk Stadyumu, fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle 16 Şubat'ta kapatılmış ve maçlar il dışında belirlenen stadyumlarda oynanmıştı.