İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2020 Pazar / 5 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8493
  • EURO
    7,9944
  • ALTIN
    418.837
  • BIST100
    119202
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Boluspor, Fırat Gül ile yollarını ayırdı
Spor

Boluspor, Fırat Gül ile yollarını ayırdı

Boluspor, Teknik Direktör Fırat Gül ile yolların ayrıldığını resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

IHA26 Temmuz 2020 Pazar 12:42 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 12:42
ABONE OL

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Teknik Direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1. Lig’de mücadele tutunan Boluspor’da, Teknik Direktör Osman Özköylü’nün takımdan ayrılmasının ardından ligin 25. haftasında göreve getirilen Fırat Gül’ün görevine son verildi. Boluspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sona erdirildi. Teknik Direktör Fırat Gül ve yardımcı antrenörlere hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

Kötü bir sezon geçiren ve son haftalara kadar ligde kalma mücadelesi veren kırmızı-beyazlı ekiple çıktığı 10 maçta 15 puan toplayarak Boluspor’un ligde kalmasını sağlayan Gül’le yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları başladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.