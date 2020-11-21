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Spor

Boluspor galibiyetle tanıştı

TFF 1'inci Lig 10'uncu haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti ve bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

IHA21 Kasım 2020 Cumartesi 16:12 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 16:12
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TFF 1. Lig’in 10. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Ankaraspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Poepon’un şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Barış Zeren’in şutunu kaleci Mosquera kornere çeldi.

16. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Fethi Özer’in şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.

88. daikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Muhammed Gümüşkaya’nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

90+4. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına gönderilen topa gelişine vuran Muhammet Arslantaş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erdem Bayık xx, Mehmet Kapluhan xx

Boluspor: Mosquera xx, Kerim Alıcı xx, Fethi Özer xx, Ali Keten xx, Aykut Demir xx, Tugay Kaçar xx, Gökhan Sazdağı xx, Marlinho xx, Mihajlovic xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 80 xxx), Alican Özfesli xx Poepon xx (Muhammet Arslantaş dk. 71 xxx)

Yedekler: Oğul Kaan, Raşit Yöndem, Fatih Özkan, Belibi, Meriç Köstereli, Oğuzhan Erbay

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Ankaraspor: Emre Koyuncu xx, Ali Ülgen xx, Thales xx, Mahmut Akan xx, Levent Gülen xx, Stanojevic xx (İbrahim Esen dk. 78 x), Abdurrahman Umar xx, Doğukan Efe xx (Emre Can Atila dk. 69 xx), Barış Zeren xx, Engin Bekdemir xx (Batuhan Altıntaş dk. 69 xx), Beykan Şimşek xx

Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Enes Eliaçık, Tamer Aşık, Bulbwa, Ali Rıza Kılıç

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Goller: Muhammet Gümüşkaya (dk. 88), Muhammet Arslantaş (dk. 90+4) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Poepon, Marlinho (Boluspor) Mahmut Akan (Ankaraspor)

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