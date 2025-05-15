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Spor

Boluspor geriden gelerek kazandı! Bandırmaspor'un rakibi oldu

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Boluspor bu sonuçla birlikte Bandırmaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu.

Haber Merkezi15 Mayıs 2025 Perşembe 22:08 - Güncelleme:
Boluspor geriden gelerek kazandı! Bandırmaspor'un rakibi oldu
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Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Boluspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

İstanbulspor'un tek golünü, 49 dakikada Özcan Şahan kaydetti. Boluspor'a galibiyeti getiren goller ise 57. dakikada Khouma Babacar ve Florent Hasani'den geldi.

Bu sonuçla birlikte adını play-off yarı finaline yazdıran Boluspor, Erzurumspor FK'yi 2-0'la geçen Bandırmaspor ile 19 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak.

Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak.

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