Boluspor haftayı 3 puan ile kapattı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Giray Bulak'ın ekibi Denizlispor ile Muzaffer Bilazer'in yönetimindeki Boluspor karşı karşıya geldi.
DENİZLİ ATATÜRK STADYUMU'NDA OYNANAN MAÇTA GOLLER 2. YARIDA GELDİ
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Boluspor 2-1 kazanırken goller; 73. dakikada Ndlovu ve 90+2'de Gökhan Alsan'dan geldi. Denizlispor'un golü 42. dakikada Oğuz Yılmaz'dan geldi.
DENİZLİSPOR DÜŞME HATTINDAN BU HAFTADA KURTULAMADI
Bu sonuçla birlikte Denizlispor 17 puanda kalırken, Boluspor 41 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında deplasmanda Altınordu'ya konuk olurken, Boluspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak.