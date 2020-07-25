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Spor

Boluspor olağanüstü kongreye gidiyor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un başkanı Necip Çarıkcı, olağanüstü kongre kararı aldıklarını ve kongrede aday olmayacağını açıkladı.

DHA25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:05 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:05
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TFF 1. Lig ekibi Boluspor, olağanüstü kongre kararı aldı. Başkan Çarıkcı, kongrede aday olmayacağını açıklarken, kulübün toplam borcunun da 19 milyon TL olduğunu söyledi.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısıyla olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı. Kongrede aday olmayacağını belirten Başkan Çarıkcı, "Hiç beklemediğimiz bir sezon yaşadık. Benim hiç alışık olmadığım bir sezon yaşadık. Bu süreçte hep kulüpleydik. Bana faydası 5 kilo vermem oldu. Önceden koşamıyordum, artık koşabiliyorum. Bu takımı son maçta ligde bıraktık. Bu süreçte bana destek verenlere teşekkür ediyorum. Boluspor'un düşmemesi için bana moral verenler oldu. İnşallah 8 Ağustos'ta kongremiz var. Bu kongre İnşallah Bolusporumuza, hayırlı uğurlu olur" dedi.

Başkan Çarıkcı, kulübün borcu hakkında da bilgiler vererek, "Beni herkes eleştirir de kimse bana para konusunda bir şey diyemez. Ben hayatta Boluspor Kulübü'nde hiç paraya elimi sürmedim. Bu konuyla ilgili yeminli mali müşavirler var, bağımsız denetçi firmalar var, kulübün yetkilileri var. Benim Boluspor Kulübü'nde hiç parayla işim olmadı. Şu anda bizim borcumuz toplam 19 milyon TL" diye konuştu.

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