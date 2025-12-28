İSTANBUL 7°C / 1°C
Spor

Boluspor, Serikspor'u 4 golle geçti

Boluspor, Serik deplasmanında etkili oyunuyla Serik Spor'u 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

AA28 Aralık 2025 Pazar 16:06 - Güncelleme:
Boluspor, Serikspor'u 4 golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, Serikspor'u 4-1 yendi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kadir Beyaz, Egemen Savran

Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 46 Sertan Taşqın), Martynov (Dk. 71 Gökhan Altıparmak), Sadygov, Kerem Şen, Şahverdi Çetin, Bilal Ceylan, Gökhan Akkan, Burak Asan, Şeref Özcan, Erhan Çelenk

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 85 Harun Alpsoy), Lima (Dk. 85 Abdulsamet Kırım), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan (Dk. 89 Arda Tuğra Saygı), Kouagba, Boakye (Dk. 75 Barış Alıcı), Rasheed (Dk. 75 Arda Usluoğlu)

Goller: Dk. 7 Martynov (kendi kalesine), Dk. 35 Doğan Can Davas, Dk. 70 Hasani, Dk. 90+3 Barış Alıcı (Boluspor), Dk. 13 Erhan Çelenk (Serikspor)

Kırmızı kart: Dk. 63 Şeref Özcan (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Devran Şenyurt, Dk. 45+2 Rasheed, Dk. 59 Liço, Dk. 78 Doğan Can Davas (Boluspor)

