Boluspor, Serikspor'u 4 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, Serikspor'u 4-1 yendi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kadir Beyaz, Egemen Savran
Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 46 Sertan Taşqın), Martynov (Dk. 71 Gökhan Altıparmak), Sadygov, Kerem Şen, Şahverdi Çetin, Bilal Ceylan, Gökhan Akkan, Burak Asan, Şeref Özcan, Erhan Çelenk
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 85 Harun Alpsoy), Lima (Dk. 85 Abdulsamet Kırım), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan (Dk. 89 Arda Tuğra Saygı), Kouagba, Boakye (Dk. 75 Barış Alıcı), Rasheed (Dk. 75 Arda Usluoğlu)
Goller: Dk. 7 Martynov (kendi kalesine), Dk. 35 Doğan Can Davas, Dk. 70 Hasani, Dk. 90+3 Barış Alıcı (Boluspor), Dk. 13 Erhan Çelenk (Serikspor)
Kırmızı kart: Dk. 63 Şeref Özcan (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Devran Şenyurt, Dk. 45+2 Rasheed, Dk. 59 Liço, Dk. 78 Doğan Can Davas (Boluspor)