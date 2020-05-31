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Spor

Boluspor tam kadro

Boluspor, koronavirüs tedbirleri kapsamında liglere verilen aranın ardından 29. haftada oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA31 Mayıs 2020 Pazar 15:27 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 15:27
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TFF 1. Lig’in 19 Haziran’da başlayacağını duyurması üzerinde Boluspor, Karaçayır Tesisleri’nde tam kadro çalışmaya başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından ligin 29. haftasında, evinde Altınordu ile karşılaşacak olan kırmızı - beyazlılar hazırlıklarını, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Ligde 25 puanla 15. sırada yer alan Boluspor, Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde iki grup halinde ısınma koşusu yaptı. Isınma koşusunun ardından 5’e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanlar, dar alan oyunu ile sona erdi.

Akşam antrenmanında ise kırmızı-beyazlılar, pas çalışması, gol vuruşu ve taktik oyunu çalıştı.

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