Boluspor tam kadro

IHA 31 Mayıs 2020 Pazar 15:27 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 15:27

TFF 1. Lig’in 19 Haziran’da başlayacağını duyurması üzerinde Boluspor, Karaçayır Tesisleri’nde tam kadro çalışmaya başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından ligin 29. haftasında, evinde Altınordu ile karşılaşacak olan kırmızı - beyazlılar hazırlıklarını, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Ligde 25 puanla 15. sırada yer alan Boluspor, Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde iki grup halinde ısınma koşusu yaptı. Isınma koşusunun ardından 5’e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanlar, dar alan oyunu ile sona erdi.

Akşam antrenmanında ise kırmızı-beyazlılar, pas çalışması, gol vuruşu ve taktik oyunu çalıştı.