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Spor

Boluspor, Tarsus İdman Yurdu'nu kupa dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Dyorex Boluspor, konuk ettiği TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

9 Kasım 2022 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
Boluspor, Tarsus İdman Yurdu'nu kupa dışına itti
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Boluspor evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

57. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içine gönderilen hava topunda Zahit Çınar'ın pasında Furkan Demir topu ağlara gönderdi. 1-0

63. dakikada orta sahadan aldığı topu ceza sahası dışına kadar süren Bregu'nun sert şutunda top ağlara gitti. 2-0

70. dakikada Arda Köksal'ın ceza sahası içinde elle oynadığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.

72. dakikada Artun Akçakın'ın kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kadir Beyaz, Zafer Gayretli

Dyorex Boluspor: Selmani, Eray Ataseven (Dk. 88 Landel), Bregu (Dk. 66 Arda Köksal), Mehmet Zahit Çınar, Batuhan İşçiler, Yameogo, Ozan Papaker (Dk. 46 Furkan Demir), Ercan Yazıcı, Burak Asan (Dk. 88 Tugay Kacar), Melih Okutan (Dk. 72 Erdem Can Polat), Posmac

Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen (Dk. 67 Mert Can Salık), Muhammet Ömer Çakı (Dk. 88 Gökhan Meral), Cengiz Ötkün (Dk. 67 Ferit Bay Gündüz), Fatih Somuncu, Yılmaz Can Taşkıran, Yusuf Talum (Dk. 75 Mert Temizkan), Artun Akçakın, Alperen Pak, Ahmet Furkan Özcan, Volkan Altınsoy, Sefa Durmuş

Goller: Dk. 57 Furkan Demir, Dk. 63 Bregu (Dyorex Boluspor), Dk. 72 Artun Akçakın (Penaltıdan) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kart: Dk. 86 Erdem Can Polat (Dyorex Boluspor)

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