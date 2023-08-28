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Spor

Boluspor Teknik Direktörü Turgay Altay: Oyunumuzu sürekli hale getirmeliyiz

Boluspor Teknik Direktörü Turgay Altay, Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 01:46 - Güncelleme:
Boluspor Teknik Direktörü Turgay Altay: Oyunumuzu sürekli hale getirmeliyiz
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Trendyol 1. Lig 3. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Turgay, ilk yarıda oynadıkları oyunu sürekli hale getirmeleri halinde daha iyi olacaklarını söyledi.

Altay, maçın ardından düzenlenen toplantıda, amaçlarının 3 puan olduğunu belirterek, maçada iyi başladıklarını, oyunu domine ettiklerini, istedikleri pozisyonları da yakaladıklarını söyledi.

İkinci yarıda basit bir pozisyonla gol yediklerini anlatan Altay, "İlk yarıdaki oyunumuz bu ligi domine edecek bir oyun. Arkadan gelen oyuncuların fiziksel olarak hazırlanmasıyla daha güçlü olacağız. Oyunu daha kontrol edilebilir hale getirmeliyiz. İlk yarıdaki oyunumuzu sürekli hale getirirsek, aynı zamanda da elimize geçen fırsatları kullanırsak daha iyi olacağız." dedi.

Ligin uzun bir maraton olduğunu ifade eden Altay, "Ben önümüzdeki hafta takımın biraz daha hazır olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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