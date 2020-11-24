Boluspor uzatmada tur atladı

24 Kasım 2020 Salı 17:24 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 17:24

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Beypiliç Boluspor, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Kahramanmaraşspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 5’inci tura yükseldi.

23’üncü dakikada, Marlinho’nun pasında ceza sahasına giren Mihajlovic’in şutu üst direkten dışarı çıktı.

29’uncu dakikada gelişen Kahramanmaraşspor atağında, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Yakup Zorlu’nun aşırtma vuruşunda top üst direkten geri döndü.

49’uncu dakikada, Poepon'un ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla dışarı çıktı.

73’üncü dakikada Kahramanmaraşspor öne geçti. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Halil topu ağlara gönderdi. 0-1.

76’ncı dakikada skora denge geldi. Ceza sahası içine gönderilen hava topuna iyi yükselen Gökhan’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve uzatma devrelerine gidildi.

109’uncu dakikada Boluspor öne geçti. Poepon’un şutunda kaleciden seken top üst direkten geri döndü. Direkten dönen topla buluşan Hamza'nın şutunda top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Boluspor, Kahramanmaraşspor’u 2-1 mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Şevket Teker, Mustafa Han, Uğur Erdoğan

Beypiliç Boluspor: Yavuz Aygün, Hefhi Özer, Gökhan Sazdağ (Dk. 119 Oğuzhan Erbay), Marlon Da Silva (Dk. 99 Kerim Alıcı), Nemanji Mihajlovic (Dk. 63 Muhammed Bayır), Muhammet Arslantaş (Dk. 46 Rydell Poepon), Muhammet Yöndem (Dk. 106 Hamza Gür), Alican Özfesli, Ali Keten, Fatih Özkan, Ange Aboa Belibi (Dk. 46 Tugay Kaçar)

Kahramanmaraşspor: Murat Hacıoğlu, Mert Ilıman, Hüseyin Cihan Avcu (Dk. 63 Recep Türköz), Osman Bodur, Halil Uysal (Dk. 108 Eren Taşkın), Emin Altunay (Dk. 83 Talha Mayhoş), Erdem Koçal, Kadir Kaan Özdemir, Yakup Ramazan Zorlu (Dk. 33 Burak Köksel), Doğanay Kılıç, Orhan Evci

Goller: Dk. 74 Halil Uysal (Kahramanmaraşspor), Dk. 77 Gökhan Sazdağı, Dk. 109 Hamza Gür (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Hüseyin Cihan Avcu, Dk. 67 Kadir Kaan Özdemir, Dk. 90+1 Osman Bodur, Dk. 102 Recep Türköz (Kahramanmaraşspor)