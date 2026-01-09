Boluspor, Vanspor deplasmanında tek golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Samet Özkul, Onur Gülter
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 59 Bekir Can Kara), Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, Jevsenak, Hostikka (Dk. 77 Medeni Bingöl), Traore (Dk. 85 Erdem Seçgin), Emir Bars, Cedric
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 90+3 Harun Alpsoy), Işık Kaan Arslan, Lima, Kouagba, Devran Senyurt, Balbudia, Doğan Can Davas (Dk. 90+3 Can Arda Yılmaz), Liço, Barış Alıcı (Dk. 83 Abdulsamet Kırım), Arda Usluoğlu (Dk.58 Mustafa Alptekin Çaylı)
Gol: Dk. 31 Dean Liço (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Kouagba, Dk. 44 Doğan Can Davas, Dk. 75 Balbudia, Dk. 79 Liço, Dk. 92 Lima (Boluspor), Dk. 44 Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Dk. 68 Traore, Dk. 69 Bekir Can Kara, Dk. 90+3 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)