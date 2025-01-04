Boluspor, Yeni Malatyaspor'u 4-2'lik skorla geçti

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-2 kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Khouma Babacar, 15. dakikada Jefferson, 60. dakikada Paul Mukairu ve 80. dakikada Siraçhan Nas'tan geldi.

Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 26. dakikada penaltıdan Mert Miraç Altıntaş ve 89. dakikada Enes Savucu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra kazanan Boluspor, 25 puanla 7. sıraya yükseldi. 18 maçın tamamını kaybeden ve puan silme cezası bulunan Yeni Malatyaspor ise -21 puanla ligin son sırasında konumlandı.

Ligin 19. haftasında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Boluspor ise Adanaspor'u ağırlayacak.