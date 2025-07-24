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Spor

Boluspor yeni transferini duyurdu

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, 27 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
Boluspor yeni transferini duyurdu
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Barış Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kulüp tesislerinde düzenlenen törenle sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Futbola 2007 yılında Bergama Gençlerbirliği'nin altyapısında başlayan Barış Alıcı, 2009‑2013 yıllarında Bucaspor altyapısında forma giydi, 2013 yılında kariyerine Altınordu altyapısında devam etti.

Profesyonel kariyerine 2015 yılında Altınordu'da adım atan Barış Alıcı, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Kariyerinde birçok takımda forma giyen deneyimli oyuncu, 2019 yılında sırasıyla Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'a, 2020‑2021 sezonunda ise Belçika temsilcisi Westerlo'ya kiralandı.

2021‑2023 yıllarında Gençlerbirliği forması giyen Barış Alıcı, 2023‑2024 sezonunda Samsunspor'a transfer oldu ve aynı sezon Kocaelispor'a kiralandı.

Geçen ağustosta Kocaelispor'a geçen oyuncu, 2025‑2026 sezonu öncesi Boluspor kadrosuna dahil oldu.

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