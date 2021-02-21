Boluspor'a nefes aldıran galibiyet

21 Şubat 2021 Pazar 16:11 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 16:11

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yendi.

Kırmızı beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 59. dakikada Aykut Demir attı.

Tuzlaspor'da 26. dakikada Muhammed Gönülaçar kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Boluspor bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı ve 14. sıraya yükselerek düşme hattından uzaklaştı. 37 puanda kalan Tuzlaspor ise 8. sırada yer alıyor.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Salih Mazlum, Emir Eray Eyisoy

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Vedat Bora (Dk. 72 Anıl Karaer), İsmail Konuk, Rotman, Yasin Güreler (Dk. 72 Özgür Can Özcan), Gökcan Kaya, Muhammed Gönülaçar, Cajic (Dk. 86 Carius), Erkan Zengin (Dk. 46 Ahmet Yazar), Pucko, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 46 Thuram)

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar (Dk. 34 Burak Asan), Muhammed Gümüşkaya, Gyasi (Dk. 86 Abdullayev), Mustafa Çeçenoğlu, Gökhan Sazdağı, Hamza Gür (Dk. 76 Diouf)

Gol: Dk. 59 Aykut Demir (Beypiliç Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 26 Muhammed Gönülaçar (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Burak Asan, Dk. 89 Mustafa Çeçenoğlu (Beypiliç Boluspor)