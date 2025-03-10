İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2025 Pazartesi / 11 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,553
  • EURO
    39,6266
  • ALTIN
    3416.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Boluspor'a tek gol yetti

1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Maçın tek golünü 30. dakikada Paul Mukairu attı.

Haber Merkezi10 Mart 2025 Pazartesi 18:17 - Güncelleme:
Boluspor'a tek gol yetti
ABONE OL

1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Boluspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Paul Mukairu attı.

Bu sonucun ardından Boluspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 44 puana yükseldi. İstanbulspor, 43 puanda kaldı.

Boluspor, ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, gelecek hafta Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.