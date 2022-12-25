Boluspor'da 15 sene sonra bir ilk

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, olumsuzluk içerisinde başlayan bir haftayı, bununla birlikte yılı da güzel bitirdiklerini belirterek, bunda büyük pay sahibi olan oyuncularını kutladı.

Başarıların ikinci devrede de devam etmesini temenni eden Karafırtınalar, "5 sene öncesinde çalıştığımızda da 28 puanla devreyi bitirmiştik. Ondan sonra 30 puanla bitirdik. 15 senedir bu takım 30 puan barajını aşmamış, biz aştığımız için bizim adımıza, ekibimin adına çok sevindirici. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karafırtınalar, yeni yılda herkese sağlık ve mutluluk diledi.

ERZURUMSPOR FK CEPHESİ

Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Muzaffer Bilazer de maçın ilk bölümünde büyük baskı yediklerini belirterek, "Duran toplar ve devamıyla kanat ortalarını savuşturmakta zorlandığımız için atak devamlılığını rakip sağladı. İlk yarının son dakikasında preslerde hatalar oldu, golü yedik." diye konuştu.

İkinci yarıda her şeyin normal başladığını anlatan Bilazer, şunları kaydetti:

"Maç dengeli giderken son 15 dakikasının lehimize döneceğini bekliyorduk. Sonrasında bir penaltı pozisyonu; tam pozisyonu da izleyemedik, çok da net gözükmüyor. Penaltı pozisyonu kırılma anı oldu. Bakıldığı zaman Erzurumspor olarak öne geçtiğimiz anda bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Sürekli yaşıyoruz, buna çözüm bulmamız gerekiyor zaten. Tecrübeli oyuncularımız da var. Özellikle ilk yarının son 10-15 dakikası, kenardan fazlasıyla öne çıkıp topa sahip olup dikine paslarla skoru artırabilirdik. Bunu başaramadık, rakibin de 1-0'dan dönüşü bizden daha iyi oldu. Boluspor'u tebrik ediyorum."