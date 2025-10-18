İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Boluspor'da Ertuğrul Arslan dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

IHA18 Ekim 2025 Cumartesi 13:33 - Güncelleme:
Boluspor'da Ertuğrul Arslan dönemi
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Teknik Direktör Mustafa Er ile yollarını ayıran Boluspor, 45 yaşındaki Teknik Direktör Ertuğrul Arslan ile anlaşmaya vardı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Ertuğrul Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

Teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor altyapısında başlayan Ertuğrul Arslan, ardından Antalyaspor A Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Arslan, Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in teknik ekibinde de yer aldı.

