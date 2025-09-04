Boluspor'da Manisa FK mesaisi başladı

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü sahasında Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Mustafa Er gözetiminde idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı.

Teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla devam eden antrenman, idmanı açma germe hareketleriyle tamamladı.

Mustafa Er, antrenman esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacaklarını belirtti.

Özellikle az süre alan ve oynamayan futbolculara hazırlık maçında süre vereceklerini aktaran Er, "Tabii diğer arkadaşlarımızı da belirli sürelerde oynatacağız. Ondan sonra Manisa maçı haftasına geçeceğiz. Şu an keyfimiz gayet iyi, inşallah böyle devam eder." dedi.

Er, transfer çalışmalarının devam ettiğine değinerek, "Haftaya cumaya kadar bu süreç devam edecek. En az 3-4 oyuncuyu aramıza katmak istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi, kulübün maddi durumuna uygun, bizim oyun formatımıza uygun oyuncu bulursak aramıza katacağız inşallah. Kaleci transferi net olacak. Bir stoper arayışımız var. Orta saha olabilir, kanat ve forvet de istiyoruz. En az 3 transfer yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Mustafa Er, Boluspor'un ofansif oyun tarzından memnun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz günden beri 4 hafta maç periyodu yaşadık. Ondan önceki 3 haftada da hazırlık süreci vardı. Yani 7 hafta çok yoğun geçti. Bu haftayı biraz daha neşeli ve hazırlık odaklı geçireceğiz ancak önümüzdeki pazartesiden itibaren sadece Manisa maçına odaklanacağız. Hem hücumda hem savunmada gelişmemiz gereken yerler var. Geldiğimiz günden beri hücum gücü yüksek bir takım oluşturmak istiyorduk. Bu anlamda tüm oyuncularımız katkı veriyor. Hem skor olarak hem asist olarak. Belki gol atamasa da gole çok yaklaşan oyuncularımız var."