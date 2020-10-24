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Spor

Boluspor'da Reha Erginer dönemi

Ahmet Taşyürek ile yollarını ayıran Boluspor, teknik direktörlük görevi için Reha Erginer ile anlaşmaya vardı.

IHA24 Ekim 2020 Cumartesi 11:07 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:07
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TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezon başında anlaştığı teknik direktör Ahmet Taşyürek ile ligin 5’inci haftasında karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktör arayışlarına başlayan kırmızı beyazlı kulüp, daha önce Boluspor’da hocalık da yapan Reha Erginer ile anlaşma sağladı. 

Boluspor, yeni sezona başladığı teknik direktör Ahmet Taşyürek’le çıktığı 5 karşılaşmadan 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrılarak sadece 1 puan toplayabildi. Taşyürek’in ayrılışının ardından Balıkesir deplasmanına hocasız giden kırmızı beyazlı takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

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