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Spor

Boluspor'da Sait Karafırtınalar dönemi resmen sona erdi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın istifasını yönetime sunduğu açıklandı.

IHA22 Şubat 2023 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
Boluspor'da Sait Karafırtınalar dönemi resmen sona erdi
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Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar istifa etti.

Ligin 23. haftasında 34 puanla 9. sırada bulunan Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, kırmızı-beyazlı takıma istifasını sundu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Uzun soluklu büyük hedeflerle sezon başında yola çıktığımız teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar, ailevi sebepleri ve kulübe faydalı olamayacağını belirterek ayrılma talebini yönetim kurulumuza iletmişlerdir. Başkanımız Savaş Abak ve teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar'ın görüşmelerinden sonra yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sait Karafırtınalar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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