12 Şubat 2026 Perşembe
Spor

Boluspor'da Suat Kaya dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktörlük görevine Suat Kaya'nın getirildiğini açıkladı.

12 Şubat 2026 Perşembe 22:13
Boluspor'da Suat Kaya dönemi
ABONE OL

Boluspor, 2025-2026 sezonunda 4. kez teknik direktör değiştirdi. Son olarak kırmızı-beyazlılar teknik direktörlük görevine Suat Kaya'yı getirdi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, geçtiğimiz gün Teknik Direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırdı. Sezona Teknik Direktör Mustafa Er ile başlayan Bolu temsilcisi 9 maç sonunda Er ile yollarını ayırdı. Ardından 11 maçlık Ertuğrul Arslan dönemi yaşayan Boluspor, 3 maça da Erdal Güneş ile çıktı. 13 günlük Erdal Güneş döneminin ardından kırmızı-beyazlılar son olarak Teknik Direktör Suat Kaya ile anlaşmaya vardı.

