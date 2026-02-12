Boluspor'da Suat Kaya dönemi

Boluspor, 2025-2026 sezonunda 4. kez teknik direktör değiştirdi. Son olarak kırmızı-beyazlılar teknik direktörlük görevine Suat Kaya'yı getirdi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, geçtiğimiz gün Teknik Direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırdı. Sezona Teknik Direktör Mustafa Er ile başlayan Bolu temsilcisi 9 maç sonunda Er ile yollarını ayırdı. Ardından 11 maçlık Ertuğrul Arslan dönemi yaşayan Boluspor, 3 maça da Erdal Güneş ile çıktı. 13 günlük Erdal Güneş döneminin ardından kırmızı-beyazlılar son olarak Teknik Direktör Suat Kaya ile anlaşmaya vardı.