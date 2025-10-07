İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7094
  • EURO
    48,6769
  • ALTIN
    5311.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Boluspor'da teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı
Spor

Boluspor'da teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da, sezon başında göreve getirilen Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı. Ligin 9. haftasında alınan sonuçların ardından kırmızı-beyazlı ekip, Er ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

IHA7 Ekim 2025 Salı 12:10 - Güncelleme:
Boluspor'da teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Mustafa Er yönetimindeki Boluspor, ligde inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Yönetim kurulu ile teknik heyet arasında yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı görüşmeyle ayrılık kararı alındı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Mustafa Er ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca Boluspor'a vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Boluspor, Mustafa Er yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta topladığı 12 puanla ligin 12. sırasında yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.