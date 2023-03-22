Boluspor'da tüm hedef play-off

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup ederek 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Boluspor, ligin 28. haftasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda oyuncu geçme, şut çalışmaları ve eksik görülen noktalara ağırlık veren Bolu temsilcisi, Denizlispor mücadelesini kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Boluspor, Denizlispor maçına 2 cezalı, 2 sakat ve 2 de milli takıma gönderdiği oyuncusundan eksik çıkacak.

"KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDAKİ 3 PUAN BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"

Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, play-off noktasında kontrolü tekrar geri kazanmak istediklerini belirtti. Keçiörengücü müsabakasından galibiyetle ayrıldıktan sonra takımın moralinin yüksek olduğunu aktaran Bilazer, "Bizim son 3 haftalık, benim periyodumdan itibaren Göztepe maçı, son dakikada kaybedilen 2 puan, Tuzlaspor maçı da oyun içerisinde verdiğimiz bir pozisyonda mağlup olduğumuz bir maç. O maçlardaki kayıplar, Keçiören maçındaki 3 puanı çok değerli kıldı bizim için. 3 puanı almamız, hem moral açısından hem de önümüzdeki süreçte kendi adımıza olumlu oldu" diye konuştu.

"PLAY-OFF NOKTASINDA KONTROLÜ TEKRAR GERİ ALMAK İSTİYORUZ"

Play-off mücadelelerinde kontrolü geri kazanmak istediklerini dile getiren Bilazer, "Denizli maçı önümüzde, onların durumu da ortada. Onlar da bir çıkış arıyorlar. Ama biz de Denizlispor maçını kazanıp tekrar play-off noktasında kontrolü geri almak istiyoruz. O anlamda bu maç bizim için önemli. Teknik ve taktik tarafı bir tarafa bu maçın duygusal ve psikolojik tarafı da çok önemli. Eğer burada istediğimiz 3 puanı alabilirsek, play-off noktasında tekrar kontrolü geri almış oluruz" ifadelerini kullandı.