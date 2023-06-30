Boluspor'da Turgay Altay dönemi resmen başladı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Boluspor'da 2022-2023 sezonunun son maçlarında takımın teknik direktörlüğünden ayrılan Muzaffer Bilazer'in ardından yeni hocasıyla anlaşma sağladı. Boluspor, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği resmi törenle Teknik Direktör Turgay Altay ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Fenerbahçe ve Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Turgay Altay, Manisa FK ve Göztepe'de de Teknik Direktör olarak görev yapmıştı. Kırmızı-beyazlı ekibin yeni Teknik Direktörü Turgay Altay'ın yardımcılığını Ahmet Görkem Görk, Mete Soygül, Kaya Tarakçı, Doğa Kaya, Alper Aşçı ve Barış Karakoç yapacak.

Gelir gelmez hazırlıklara başladı

2023-2024 sezonu hazırlıklarına Boluspor, yeni Teknik Direktörü Turgay Altay ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi hazırlık kampını kulüp tesislerinde gerçekleştirecek.