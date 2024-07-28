Boluspor'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Serhat Gülpınar, "Geçen sezon play-off oynayan Boluspor vardı. Bu sezon da en kötü ihtimalle play-off oynamak için mücadele edeceğiz." dedi.

İdmanı izlemek için tesise gelen taraftar da takıma tezahüratlarla destek verdi.

Gülpınar, antrenman öncesi AA muhabirine eksiklikleri gidermek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Geçen sezondan kalan iskelet kadroya birkaç futbolcu kattıklarını, 1 ya da 2 transfer daha yapmayı düşündüklerini aktaran Gülpınar, maçlar yaparak lige hazır başlamak istediklerini dile getirdi.



Oyuncuların istekli olduğunu ve çalışmaların iyi gittiğini ifade eden Gülpınar, "Sistem oturtmaya çalışıyoruz ve oyuncuların olumlu tepkilerini alıyoruz. İnşallah lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz." diye konuştu.

- "GRUBA KALMAK ÇOK DAHA ZOR OLACAK"



Trendyol 1. Lig'in rekabetçi yapısına değinen Gülpırar, Süper Lig'den düşen veya alt ligden çıkan takımların bütçeli ve iyi kadrolara sahip olduğuna dikkati çekti.

Gülpınar, bu durumun ligi zorlu hale getirdiğini, Türk futbolunun kalitesinin artması adına olumlu olduğunu vurgulayarak, sezonda keyifli maçların oynanacağını söyledi.

Bolu temsilcisinin geçen sezon play-off oynadığını anımsatan Gülpınar, şöyle devam etti:



"En kötü ihtimalle play-off oynamak için mücadele edeceğiz. Bu sezon play-off oynamak, gruba kalmak çok daha zor olacak, bunun bilincindeyiz. İnşallah yine zirveye oynayan takım olacağız. Öncelikle sistemimizi oturtup güzel oyun sergilemeyi hedefliyoruz. Başarabilirsek, sonuçlar da ardından gelecektir."

Gülpınar, Boluspor taraftarının desteğinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.