İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7572
  • EURO
    7,5774
  • ALTIN
    373.435
  • BIST100
    108771
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Boluspor'dan ırkçılık karşıtı mesaj
Spor

Boluspor'dan ırkçılık karşıtı mesaj

Boluspor, ırkçılığa tepki göstermek amacıyla siyah ve beyaz tenli oyuncularının tokalaşırken fotoğraflarını, “Biz bir aileyiz” notu ile resmi hesaplarından paylaştı.

IHA03 Haziran 2020 Çarşamba 12:23 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 12:23
ABONE OL

Amerika’da siyahi vatandaşlara karşı yapılan ırkçılığa karşı spor camiasından farklı tepkiler gelmeye devam ediyor. Boluspor ise ırkçılığa tepki göstermek amacıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. Antrenman sonunda siyah tenli oyuncular Moise Adilehou ile Sincere Seth, beyaz tenli oyuncular Gökhan Sazdağı ve Rok Kidric ile bir araya gelip, tokalaşarak fotoğraf çekildi. Çekilen fotoğraflar daha sonra kulübün resmi sosyal medya hesabından “Biz bir aileyiz. Irkçılığa Hayır” notu ile paylaşıldı.

İnanılmaz anlar! Ceylanı kurtarmaya çalışırken yılan saldırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.