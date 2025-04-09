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Spor

Boluspor'dan Sakaryaspor'a 3 gollü tarife

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı 48 puanda kapattı.

Haber Merkezi9 Nisan 2025 Çarşamba 22:46 - Güncelleme:
Boluspor'dan Sakaryaspor'a 3 gollü tarife
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Boluspor'un stadyumunda yaşanan problemlerden dolayı maç Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.

Boluspor'un gollerini 12. dakikada Florent Hasani, 23. dakikada Khouma Babacar ve 90+1. dakikada Hüsamettin Yener kaydetti.

Sakaryaspor'da ise Emre Demir'in 53. dakikada attığı gol puan için yeterli olmadı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Boluspor ligde 3 maç aradan sonra kazandı (2M 1B) ve puanını 48'e yükseltti.

Sakaryaspor ise ligde çıktığı son 10 maçta 7. kez puan kaybı yaşadı (4M 3B) ve 42 puanda kaldı.

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