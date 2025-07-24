İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2025 Perşembe / 29 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4792
  • EURO
    47,7546
  • ALTIN
    4390.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Boluspor'dan savunmaya takviye

1. Lig takımlarından Boluspor, son olarak Red Star FC forması giyen savunma oyuncusu Loic Kouagba'yı kadrosuna kattı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Boluspor'dan savunmaya takviye
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, savunma oyuncusu Loic Kouagba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak, yönetim kurulu üyeleri ve 30 yaşındaki Loic Kouagba katıldı.

Kırmızı beyazlı ekip, tecrübeli savunma oyuncusunu 2 yıllığına renklerine bağladı.

Kouagba, futbol kariyerine AC Boulogne-Billancourt altyapısında başladı. 2017–2018 sezonunda Martigues forması giyen oyuncu, 2018–2019 sezonunda AS Beziers'e transfer oldu ve aynı sezonun devre arasında Marignane Gignac'a kiralandı.

Kouagba 2019 yılında transfer olduğu USL Dunkerque'de üç sezon forma giydi.

Ocak 2022'de Red Star FC'ye geçen futbolcu, 2024–2025 sezonunun sonuna kadar bu kulüpte görev aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.