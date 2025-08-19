İSTANBUL 29°C / 21°C
19 Ağustos 2025 Salı
Spor

Boluspor'dan savunmaya takviye

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.

19 Ağustos 2025 Salı 14:23
Boluspor'dan savunmaya takviye
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Brezilyalı defans oyuncusu Lucas Lima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak, yönetim kurulu üyeleri ve 33 yaşındaki Lucas Lima katıldı.

Bayrak, dünyaca ünlü bir futbolcuyu kulübe kazandırdıklarını belirterek, iki oyuncu daha transfer etmeyi düşündüklerini dile getirdi.

LUCAS LİMA

Sol bekte görev yapan Lucas Lima, kariyerine Brezilya'da Criciuma altyapısında başladı.

Ardından sırasıyla Internacional, Botafogo, Goias ve ABC gibi Brezilya'nın önemli kulüplerinde forma giyen Lima, Internacional ile 2012 Campeonato Gaucho, Botafogo ile 2013 Campeonato Carioca şampiyonlukları yaşadı.

Avrupa'ya 2015 yılında transfer olan Lima, önce Portekiz'in Arouca kulübünde, ardından Fransa'nın Nantes ekibinde oynadı.

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'ye 2019'da transfer olan başarılı sol bek, 2021 yılında Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'e imza attı.

Lima, Başakşehir formasıyla 110 maça çıktı.

