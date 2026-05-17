İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Boluspor'dan transfer yasağına ilişkin açıklama
Spor

Boluspor'dan transfer yasağına ilişkin açıklama

Boluspor, FIFA tarafından verilen transfer yasağı hakkında kulübün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 11:47 - Güncelleme:
Boluspor'dan transfer yasağına ilişkin açıklama
ABONE OL

Boluspor Kulübü, FIFA tarafından verilen transfer yasağının, eski futbolcularla yaşanan sözleşme uyuşmazlıkları nedeniyle olduğunu ve alacakların ödenmesinin ardından kalkacağını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yasağın, geçmiş dönem sözleşmeleri kapsamındaki uyuşmazlıklardan kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz hakkında medyada yer alan transfer yasakları, geçmiş dönemde eski futbolcularımız Paul Oma Mukairu ve Naby Youssouf Oulare ile yaşanan sözleşme uyuşmazlıkları nedeniyle FIFA tarafından kulübümüze verilen, ilgili alacaklar ödenmesine müteakip kalkacak transfer yasağıyla ilgilidir." ifadelerine yer verildi.

Kulübün haklarının korunması ve gerekli hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla transfer yasaklarına ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi nezdinde itiraz başvurusunda bulunulacağı aktarılan açıklamada, sürecin titizlikle takip edildiği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.