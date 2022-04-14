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Spor

Bolusporlu futbolculardan Erzurumspor maçı öncesi taraftara çağrı

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta evinde karşılaşacağı BB Erzurumspor maçı için Bolusporlu futbolcular taraftara destek çağrısı yaptı.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 12:29 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 12:29
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Bolusporlu futbolcular, cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi taraftara destek çağrısı yaptı.

Bolu ekibi, ligin 32. haftasında evinde karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor hazırlıklarını kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde sürdürüyor.

Teknik direktör Reha Kemal Erginer yönetiminde ligdeki son 5 maçında sadece 1 puan alabilen kırmızı-beyazlı ekip, cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında puan tablosundaki yaklaştığı düşme hattından kurtulmak için mücadele verecek.

Bu karşılaşmada, taraftar desteğini artırmak isteyen Bolusporlu futbolcular da kamera karşısına geçerek taraftarları maça davet etti.

Bolusporlu futbolcular Fethi Özer, Tugay Kaçar, Gentian Selmani, Eray Ataseven, Mehmet Zahit Çınar, Dejvi Bregu, Emin Bayram, Jakob Novak, Bertu Alican Özyürek, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir, Gökhan Karadeniz, Ensar Bilir ve Arda Köksal, kulübün sosyal medya hesaplarından taraftarlara çağrı yaparak, "Birlikte daha güçlüyüz. Hepinizi bu maça bekliyoruz." paylaşımını yaptılar.

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