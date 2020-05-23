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Spor

Boluspor'un ikinci Kovid-19 testinde de pozitif vakaya rastlanmadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da kulüp başkanı, teknik ekip ve futbolcular ile kulüp çalışanlarına ikinci kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

AA23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:02 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:02
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Boluspor'un internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüp başkanı, teknik ekip ve futbolcular ile kulüp görevlilerine ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı ve sonuçların belli olduğu duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Necip Çarıkcı, teknik direktörümüz Fırat Gül ve yardımcıları, profesyonel futbol takımı oyuncularımız, idari ve destek ekibi çalışanlarımıza yapılan ikinci Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Koronavirüs salgınına karşı fedakarca görevlerini yapan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz."

Açıklamada, kulüp başkanı, teknik ekip ve futbolcular ile kulüp çalışanlarının Ramazan Bayramı sonrasında yeniden Kovid-19 testinden geçirileceği de belirtildi.

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