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  • Boluspor'un Sırp yıldızı Aleksandar Prijovic sokağa çıkma yasağına uymadı ve tutuklandı!
Spor

Boluspor'un Sırp yıldızı Aleksandar Prijovic sokağa çıkma yasağına uymadı ve tutuklandı!

Sırp futbolcu Aleksandar Prijovic, ülkede koronavirüs salgınını önlemek için konulan sokağa çıkma yasağını deldiği için tutuklandı. Prijovic 2014-1015 yılları arasında Boluspor forması giymişti.

05 Nisan 2020 Pazar 10:42 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 10:43
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Belgrad polisinden yapılan açıklamaya göre, Prijovic ve 19 kişi bir otelde bir araya gelirken, ülkedeki saat 17.00 ve saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağını deldi. Suudi Arabistan kulüplerinden El İttihad’ın formasını giyen 29 yaşındaki golcü, koronavirüs yasaklarını delen ikinci Sırp oldu.

Daha önce de Real Madridli Luka Jovic, evde karantina kuralını delip, kız arkadaşının doğum günü için Belgrad’a gitmişti.

Sırbistan’da sokağa çıkma yasağını delenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

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