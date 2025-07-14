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Spor

Boluspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Er

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Er ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Boluspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Er
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Mustafa Er." denildi.

Kulüp başkanı Erdal Bayrak, AA muhabirine, Mustafa Er ile yeni sezonda hedef odaklı çalışma yürüteceklerini belirtti.

Sezon öncesi çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bayrak, transfer komitesi ve teknik ekiple takıma katılacak oyuncular için yoğun çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Daha önce Bursaspor ve Ümraniyespor'u da çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam Mustafa Er'in, önümüzdeki günlerde görevine başlayacağı öğrenildi.

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