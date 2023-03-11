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Spor

Boluspor'un zemin isyanı!

Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Tuzlaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada; galibiyet hasretine son veremedikleri için üzgün olduğunu ve zeminin de bu durumda etkili olduğunu söyleyerek, 'Bu seviyedeki maçlar daha iyi zeminde oynanmalı' dedi.

IHA11 Mart 2023 Cumartesi 16:32 - Güncelleme:
Boluspor'un zemin isyanı!
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TFF 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşan Boluspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, "Futbol anlar oyunudur. Bu maçtan önce 4 haftadır kazanamıyorduk ve bu maçta farklı bir oyun sergileyerek galip gelmek istedik. Rakip bizim ceza sahamıza girmeden gol buldu. Müsabakanın büyük bir kısmında oyun üstünlüğü bizdeydi. Ama biz skor üretemedik. Bu seviyede oynanan müsabakalarda zeminin iyi olması da gerekiyordu. Bu zemin oyunumuzu da olumsuz etkiledi. Boluspor olarak ligdeki hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"DEĞİŞİKLİK SONRASI VERİM ALAMADIK"

Yaptığı oyuncu değişikliklerinin skora etki etmemesiyle ilgili de konuşan Muzaffer Bilazer, "Yaptığımız oyuncu değişiklikleri sonrası oyuncularımızdan istediğimiz verimi alamadık. Önemli oyunculara sahibiz. Fakat zeminin de etkisi ile istediğimiz, çalıştığımız oyunu sahaya yansıtamadık" ifadelerine yer verdi.

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