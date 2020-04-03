03 Nisan 2020 Cuma 10:32 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 10:33

Koronavirüs nedeniyle ligler askıya alınsa da takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda Marcelo Saracchi'ye alternatif bir sol bek arayan Galatasaray'ın gündemine Hasan Ali Kaldırım geldi.

Fotomaç'ın haberine göre, TFF'ye bildirilen listede yer almadığı için ligin ikinci yarısında forma giyemeyen Nagatomo'nun sözleşmesi bitiyor. Japon futbolcunun Galatasaray kariyeri sona ererken, yerine iki aday var. PSG forması giyen Kurzawa ve Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım.

ŞARTLAR OLUŞURSA İMZA ATACAK



Bu transferde Hasan Ali Kaldırım'ın yerli olarak bir adım önde olduğu ifade ediliyor. Gelecek yıllarda değişmesi planlanan yabancı kontenjanı da belirleyici bir faktör. Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu, şartlar oluşursa imzayı atacak.

2012 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım, bu sezon geçirdiği uzun sakatlıklar yüzünden fazla forma şansı bulamadı. Deneyimli sol bek 12 maçta görev aldı, gol ya da asist katkısı yapamadı.