Bomba transfer gelişmesi! Tete'ye 2 talip birden

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Tete'ye iki takip çıktı.

Brezilyalı yıldız teklifler almaya devam ediyor. Zenit'in 23 yaşındaki Tete için 7 milyon euro'luk bir teklif yaptığı öğrenildi. Tete'ye ayrıca Brezilya'dan Bahia'nın da kancayı taktığı ortaya çıktı.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Yöneticilerin Tete için bonservis beklentisinin 10 milyon euro olduğu ve bu rakamın altına inmek istemediği öğrenildi.

Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı ekipte 29 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.