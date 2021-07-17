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Spor

Bonservis bedeli belli oldu! İşte Ozan Kabak'ın yeni adresi

Bonservisi Schalke 04'te bulunan milli futbolcu Ozan Kabak Leicester City yolunda. İngilizlerin 8.5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği Alman ekibi Ozan Kabak'ın bonservisini Leicester City'ye vermeye çok yakın. Ozan önümüzdeki sezon da Premier Lig forması giyecek.

Star.com.tr17 Temmuz 2021 Cumartesi 22:00 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 22:04
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig'de Liverpool formasıyla geçiren milli futbolcu Ozan Kabak kulübü Schalke 04'e geri dönmüştü. Alman ekibinin bir alt lige düşmesi nedeniyle satış listesine koyduğu Ozan Kabak'a başta İngiliz kulüpleri olmak üzere bir çok takımdan teklif geldiği belirtilmişti. 20 milyon euro bonservis beklentisi olduğunu açıklayan Schalke bonservis bedelinde indirime gitti. İngiliz medyasının aktardığı habere göre Leicester City Ozan Kabak'ı düşük bir bedelle kadrosuna katmaya yakın.

8.5 MİLYON EURO BONSERVİS

21 yaşındaki milli futbolcu Ozan Kabak için en ciddi teklifi Leicester City hazırladı. Teknik direktör Brendan Rodgers'ın transferini ısrarla istemesinin üzerine İngiliz ekibi 8.5 milyon euro bonservis teklifini Schalke'ye iletti. Liverpool Ozan'ın 18 milyon euro civarındaki satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Ozan, geçen sezon Anfield'da başarılı bir kiralık dönemi geçirdi ve Jurgen Klopp'un sakatlık krizi yaşadığı Liverpool'da ikinci yarı 9 Premier Lig, 4 de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 maça çıktı. Ozan bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı.

FRANSIZ VE ALMAN KULÜPLERİ DE İSTEMİŞTİ

Ozan Kabak için Fransa'dan Nice ve Rennes de devreye girmişti. Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'nin de yakından ilgilendiği Ozan İngilizlerin iddiasına göre Leicester City ile imza aşamasına geldi.

Star.com.tr

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