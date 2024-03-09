Bonservis ödenmeyecek! Ryan Kent'i resmen duyurdular: Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Ryan Kent, takıma daha sonra sürpriz bir şekilde Dusan Tadic'in de katılmasının ardından gözden düştü. Sezonun ilk yarısında da verilen kısıtlı süreyi değerlendiremeyen Ryan Kent, ligin ikinci yarısında düşünülmedi. İngiliz oyuncu, takım arkadaşı Luan Peres ile birlikte Süper Lig'de kadro dışı kaldı.

RYAN KENT BONSERVİSİNİ İSTİYOR

İngiliz basının iddiasına göre; Ryan Kent, sezon sonu kesinlikle takımdan ayrılmaya karar verdi. 27 yaşındaki futbolcunun menajerine kulüp bulması için talimat verdiği ortaya çıktı. Öte yandan, sarı lacivertlilere sezon başında bonservissiz bir şekilde katılan Ryan Kent'in yönetimden bonservisini de istediği belirtildi. Yıldız oyuncunun, İngiltere'ye geri dönmek istediği aktarıldı.

661 DAKİKA OYNADI!

İngiliz futbolcu, sarı lacivertli formayla toplam 17 maçta 661 dakika süre alabildi. 27 yaşındaki oyuncu, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi