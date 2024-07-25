İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0685
  • EURO
    35,9974
  • ALTIN
    2521.98
  • BIST100
    10972.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bonservis rekoru kırıldı! F.Bahçe, En-Nesyri'nin maliyetini açıkladı
Spor

Bonservis rekoru kırıldı! F.Bahçe, En-Nesyri'nin maliyetini açıkladı

Fenerbahçe, Sevilla'dan kadrosuna kattığı yıldız golcü Youssef En-Nesyri'nin transfer detaylarını açıkladı. Sarı lacivertliler, Faslı futbolcu için İspanyol ekibine 8 taksit halinde 19,5 milyon euro ödeyecek.

25 Temmuz 2024 Perşembe 12:57 - Güncelleme:
Bonservis rekoru kırıldı! F.Bahçe, En-Nesyri'nin maliyetini açıkladı
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri transferinin detaylarını açıkladı.

BONSERVİS BEDELİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Sevilla'ya 8 taksitte 19,5 Milyon euro ödeneceği duyuruldu.

TÜRKİYE'DEKİ EN PAHALI TRANSFER!

Fenerbahçe'nin Sevilla'ya ödeyeceği rakam, bir Türk takımının gerçekleştirdiği en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti.

5 YILLIK RESMİ İMZAYI ATTI

Kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan 27 yaşında Faslı golcünün, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Youssef En-Nesyri'ye 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Faslı santrfor, geride kalan sezonda Sevilla'yla 41 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, 20 gol atıp 3 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.