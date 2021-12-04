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Spor

Bonservisi belli oldu! Can Bozdoğan için harekete geçildi

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sergilediği performans ve attığı golle dikkat çeken Can Bozdoğan için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda kiralık olarak forma giyen Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile bonservisini almayı planlıyor.

star.com.tr4 Aralık 2021 Cumartesi 20:33 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 20:33
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Beşiktaş, takımda kiralık olarak forma giyen Can Bozdoğan'ı bonservisini almak için harekete geçti. Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında başarılı bir performans sergileyen ve 1 golle takımına katkıda bulunan Can Bozdoğan, teknik ekibin gözüne girmeyi başardı. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 20 yaşındaki oyuncunun 1.8 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin alınmasını istedi.

SERGEN YALÇIN, CAN BOZDOĞAN'IN BONSERVİSİNİ İSTEDİ

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başardı. Yalçın, Can Bozdoğan'ın satın alma opsiyonunun kullanılarak kadroya katılmasını istedi.

CAN BOZDOĞAN'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Can Bozdoğan, Beşiktaş'ta 9 resmi maça çıkarken takımına 1 golle katkıda bulundu. 20 yaşındaki oyuncu siyah-beyazlı formayla sadece 3 maça ilk 11'de başlarken, 6 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil oldu.

PİYASA DEĞERİ 2.7 MİLYON EURO

Siyah-beyazlıların, yaz aylarında Almanya Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro.

star.com.tr

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