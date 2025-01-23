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Spor

Bonservisi belli oldu! Cher Ndour için 8 milyon euro

Bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cher Ndour'un bonservisini Paris Saint-Germain, 8 milyon euro olarak belirledi.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 13:41 - Güncelleme:
Bonservisi belli oldu! Cher Ndour için 8 milyon euro
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Paris Saint-Germain, Cher Ndour için bonservis bedelini belirledi.

Fransa ekibi, Ndour için 8M€ +%40 pay istiyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Ndour, Fiorentina ile prensipte anlaştı.

MUANI TRANSFERİNİ ETKİLEYECEK

Yurt dışına kiralık oyuncu gönderme limiti dolu olan Paris Saint-Germain, Ndour'u bonservisiyle satmaya sıcak bakıyor. PSG, Ndour'un satılması durumunda Randal Kolo Muani'yi Juventus'a kiralık olarak gönderecek.

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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