Bonservisi belli oldu! Cher Ndour için 8 milyon euro

Paris Saint-Germain, Cher Ndour için bonservis bedelini belirledi.

Fransa ekibi, Ndour için 8M€ +%40 pay istiyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Ndour, Fiorentina ile prensipte anlaştı.

MUANI TRANSFERİNİ ETKİLEYECEK

Yurt dışına kiralık oyuncu gönderme limiti dolu olan Paris Saint-Germain, Ndour'u bonservisiyle satmaya sıcak bakıyor. PSG, Ndour'un satılması durumunda Randal Kolo Muani'yi Juventus'a kiralık olarak gönderecek.

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.