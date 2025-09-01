İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1192
  • EURO
    48,223
  • ALTIN
    4588.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bonservisi belli oldu! Fenerbahçe Ederson'u getiriyor
Spor

Bonservisi belli oldu! Fenerbahçe Ederson'u getiriyor

Teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı file bekçisi Ederson için Manchester City ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Ederson için ödeyeceği bonservis miktarı belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Eylül 2025 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
Bonservisi belli oldu! Fenerbahçe Ederson'u getiriyor
ABONE OL

Transferde inanılmaz bir atağa kalkan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun ardından Ederson transferinde de mutlu sona ulaştı.

EDERSON TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Ederson transferi için Manchester City ve tecrübeli kaleciyle el sıkıştı.

EDERSON'UN BONSERVİSİ

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Fenerbahçe, Ederson için Manchester City'ye 13-14 milyon euro bonservis ödemesi yapacak.

Haberde Devin Özek ve Jorge Mendes'in kişisel şartlarda da anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.